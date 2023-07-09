سفير ليبيا في إيطاليا: إنهاء الحظر الجوي عمل فني كبير لحكومة الدبيبة 

أكد مهند يونس، سفير ليبيا لدى إيطاليا، في بيان رسمي، أن إنهاء الحظر الجوي من قبل الحكومة الإيطالية جاء “بعد عمل سياسي و فني كبير قامت به حكومة الوحدة المؤقتة خلال الفترة الماضية بما يتفق مع معايير الطيران و السلامة الدولية”. على حد تعبيره

زعم يونس، في بيان، نشرته السفارة الليبية في روما، إلى أن ذلك الأمر “خطوة لبدء تسيير الرحلات المباشرة إلى أوروبا بعد الانتهاء من بعض الإجراءات الفنية خلال شهرين على أقصى تقدير”. بحسب قوله

وادعى البيان؛ أن “هذه الخطوة تأتي نتيجة الاستقرار الذي شهدته البلاد خلال الفترة الماضية تنفيذا لوعد الحكومة من عدم العودة للحروب لذلك ندعو أبناء شعبنا في كل ربوع ليبيا للمحافظة على هذه المكاسب و تعزيز الأمن و الاستقرار و عدم السماح لمن يريد العودة بنا للوراء”. بحسب نص البيان.