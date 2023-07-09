اصابات خطيرة لأعضاء بمديرية أمن بإطلاق نار من مروج مخـدرات

القى قسم البحث الجنائي بمديرية امن بنغازي القبض على أحد مروجي المخدرات قام بالرماية بواسطة سلاح ناري على أعضاء قسم المعلومات والتحريات بمديرية أمن إجدابيا اثناء محاولة ضبطه مما أدى إلى اصابة عضوين من القسم بإصابات خطيرة أدت إلى دخولهم للعناية الفائقة .

في اطار التعاون بين مديريات الأمن وعُقب ورود برقية تعميم صادرة من مديرية أمن إجدابيا مفادها هروب شخصين من مروجي المواد المخدرة اثناء محاولة القبض عليهم بمدينة إجدابيا وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة ولكنهم قامو بالرماية على أعضاء قسم المعلومات والتحريات بالمديرية مما أدى لإصابة عضوين بإصابات خطيرة استدعت دخولهم إلى العناية الفائقة .

وعلى الفور أصدر السيد رئيس قسم البحث الجنائي بمديرية أمن بنغازي لواء سليمان بوشيبة تعليماته بالبحث والتحري وضبط المطلوبين وتم خروج أعضاء التحريات للتحري وجمع المعلومات التي أفادت بتواجد الأشخاص المطلوبين بمنطقة بوعطني وتم انتقال أعضاء التحريات إلى منطقة بوعطني وتمشيط بعض الأماكن التي افادت المعلومات بتواجدهم بها .

واثناء عمليات البحث والتحري وردت معلومات بتواجد أحد المطلوبين بمنطقة حي الفاتح بالقرب من السوق العام وتم إعداد كمين محكم له من قبل أعضاء التحريات وتم ضبطه والإنتقال به إلى القسم .

وبالإستدلال معه تبين أنه يُدعى ب.ي.أ من مواليد 1990 إجدابيا وإعترف بما نُسب إليه من الاتجار بالمخدرات ومقاومة رجال الأمن والرماية عليهم بواسطة سلاح ناري وكان برففته أحد الأشخاص جاري البحث عنه وتم إيداعه بالحجز القانوني للقسم إلى حين تسليمه لمديرية أمن إجدابيا.