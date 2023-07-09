عميد نالوت: لن نتعامل مع حكومة الدبيبة المنتهية حتى إلغاء قرار “الطربلسي”

أكد عميد بلدية نالوت “عبد الوهاب الحجام” أن عمداء ومشائخ وأعيان الجبل الغربي وجبل نفوسة أعلنوا إيقاف التعامل مع الحكومة المنتهية إلى حين إلغاء قرار دمج مديريات الأمن الصادر من وزير الداخلية عماد الطرابلسي.

وقال الحجام في تصريح صحفي إن القرار الجديد يقسم الجبل إلى 3 مديريات “الشرقية والوسطى والغربية” بدلاً من 9 مديريات، وهو ما نرفضه ولن نرضى بأي تقسيمات تعارض رغبة أهلنا ومجتمعنا بما يهدد الاستقرار.

وأضاف أن عملية الضم قد تقبل في بعض المناطق التي لها مصالح قبلية ولكنها لن تقبل لدى الغالبية.