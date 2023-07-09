مدير أمن بنغازي: نؤمّن المصارف والمنشآت المالية بالشكل المطلوب

بحث مدير أمن بنغازي اللواء أحمد الشامخ مع رئيس فرع الهيئة العامة لأمن المنشأت فرع بنغازي اللواء عمر الأمين التعاون المشترك لتأمين نقل الأموال والسيولة النقدية للمصارف وتعزيز تأمين المنشأت المالية بالبلاد.

وأكد الشامخ خلال اللقاء اليوم الأحد بمقر مديرية أمن بنغازي على جهوزية الأجهزة الأمنية والقوات التابعة للمديرية على تأمين المصارف والمنشآت المالية بالشكل المطلوب.

وجدد دعم المديرية واستعدادها التام على التعاون مع كافة الأجهزة والإدارات الأمنية المختلفة التي تعمل على تعزيز أمن المواطن وأمن ممتلكاته وأمواله.

من جانبه أثنى اللواء عمر الأمين على جهود مديرية أمن بنغازي ومنتسبيها في حفظ الأمن والاستقرار داخل مدينة بنغازي وضواحيها ما يعزز من ضبط الشارع واستتاب الأمن داخلها.