أبودبوس: نستغرب من عدم التوجه لتوطين زراعة النخاع الشوكي داخل ليبيا 

أبدى رئيس المنظمة الوطنية للتبرع بالأعضاء، محمود أبودبوس، استغرابه من عدم توجه الدولة إلى توطين زراعة النخاع الشوكي داخل ليبيا”.

وقال «أبو دبوس»، في تصريح صحفي، إنه من الغريب أيضًا “عدم تدريب العناصر الطبية من التمريض وفنيي المختبرات فيما يخص زراعة النخاع بمقر زراعة الأعضاء بطرابلس على الرغم من توافر الكوادر الطبية الجيدة، فكل ما نحتاجه هو تجهيز المستشفيات”.

وفي سياق أخر، قال «أبو دبوس»، إن “7 أطفال من مرضى النخاع الشوكي توفوا فيما أصيب 3 آخرين بفيروس “سي” رغم خلوهم من هذا المرض عند وصولهم مستشفى “وادي النيل” بمصر وهذا مؤشر خطير حول وضع الأطفال هناك”. على حد قوله.

وأوضح أن “السفارة الليبية بالقاهرة رفعت قضية لدى مكتب النائب العام، فيما رفع أهالي الأطفال قضية لدى مكتب النائب العام بطرابلس جراء القصور والإهمال إزاء هذا الملف”.