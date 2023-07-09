مستشار بمجلس النواب : حكومة جديدة سترى النور قريبًا في ليبيا

كشف فتحي المريمي، المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب أن حكومة جديدة سترى النور قريبًا مشيرًا الى أنه لا علاقة لدول العالم بهذا الأمر.

وقال المريمي، في تصريحات صحفية أنه تم الاتفاق بنسبة عالية على النقاط الخلافية في قانون الانتخابات، وستُعرض غدًا على البرلمان.

وأضاف المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب أن أزمة الأزمات في ليبيا هي انتشار السلاح والمجموعات المسلحة الخارجة عن القانون، أو الميليشيات المسلحة.

وأشار الى أن هذه المليشيات لا تتبع الجيش ولا الداخلية أو أي جهة من الجهات الأمنية العامة.

هناك اتصالات حقيقية بعدة شخصيات لها تأثير واضح على هذه المجموعات، من أجل أن تكف عن التدخل في العملية الانتخابية.