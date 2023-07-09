أعلن المركز الوطني للامتحانات ليبيا، اليوم الاحد عن جدول امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي الدور الثاني للعام الدِّراسي 2022 / 2023م .

وبحسب جدول امتحانات الشهادة الاعدادية 2023 الدور الثاني من المقرر أن تبداء الامتحانات من الاحد 16 يوليو وتنتهي يوم الخميس 27 يوليو 2023 .

وفي وقت سابق، أعتمدت وِزارَة التَّربية والتَّعليم نتيجة اِمتحانات الدور الأول لِشهادة إتمام مرحلة التَّعليم الأساسي والديني والصم وضعاف السمع للعام الدِّراسي 2022 – 2023م بنسبة نجاح (53.88%).

وَذكر مدير المركز الوطني للامتحانات الأستاذ “السيد أحمد مسعود” بأنَّ عدد المُتقدِّمين لإجراء اِمتحانات الدور الأول لِشهادة إتمام مرحلة التَّعليم الأساسي 187693 تلميذ وتلميذة، نجح منهم ( 101107)، وتحصل منهم ( 28349) على تقدير ممتاز، و(42519) على تقدير جيّد جداً، و(27138) على تقدير جيد، و(3101) على تقدير مقبول، فِيما بلغ عَدد الذين لديهم دور ثان (86536) تلميذ وتلميذة.

وأضاف “السيد” بأن عَدد المُتقدِّمين لإجراء اِمتحانات الدور الأول لِشهادة إتمام مرحلة التَّعليم الأساسي الدِّيني 108 تلميذ وتلميذة، نجح منهم (61 )، وتحصل منهم (15 ) على تقدير ممتاز، و(18) على تقدير جيّد جداً، و(24) على تقدير جيد، و(4 ) على تقدير مقبول، فِيما بلغ عَدد الذين لديهم دور ثان (47 ) تلميذ وتلميذة.

فيما بلغ عَدد المُتقدِّمين لإجراء اِمتحانات الدور الأول لِشهادة إتمام مرحلة التَّعليم الأساسي للصم وضِعاف السمع عَدد 75 تلميذ وتلميذة، نجح منهم (51 )، وتحصل منهم ( 21) على تقدير ممتاز، و(21) على تقدير جيّد جداً، و( على تقدير جيد، وتلميذ واحد على تقدير مقبول، فِيما بلغ عَدد الذين لديهم دور ثان (24) تلميذ وتلميذة.

جدول مواعيد امتحانات الشهادة الاعدادية 2023 الدور الثاني التعليم الأساسي في ليبيا :