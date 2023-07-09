بصاحب الفخامة.. رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي يخاطب سيف الاسلام القذافي

خاطب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فكي، المترشح الرئاسي سيف الإسلام القذافي، بشأن المصالحة الوطنية في ليبيا.

وخاطب فكي، سيف الإسلام في الرسالة بصاحب الفخامة.

وتحدث فكي عن نجاح المؤتمر التحضيري للمصالحة الذي عُقد في فندق كورنثيا بالعاصمة الليبية #طرابلس بمشاركة تيار سيف الإسلام.

وطالب فكي سيف الإسلام، للمساعدة في رفع اللبس عن تعثر عقد المؤتمر الجامع للمصالحة الوطنية، في الموعد المُتفق عليه يوم 24 أغسطس 2023م.

ودعا فكي، سيف الإسلام بالمساهمة في إزالة اللبس والغموض حول دور الاتحاد الإفريقي في المصالحة الوطنية.

وأكد فكي أن موقف الاتحاد الإفريقي قائم على التملك التام لليبيين لكل مسلسلهم السياسي، وعدم إقصاء أي فاعل ليبي.