بعد تهديدهم بمقاطعة حكومته .. الدبيبة يلتقي وفد من الجبل الغربي

التقى رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة، وفدا من أعيان وعمداء بلديات الجبل الغربي لبحث اعتراضاتهم على قرار وزارة الداخلية بشأن إعادة تنظيم مديريات الأمن بالمنطقة.

ووفقا لمنصة حكومتنا فأن الدبيبة قال خلال اجتماعه بالوفد، إنه قرر إرجاء تنفيذ القرار حتى استكمال جمع الملاحظات بشأنه، مؤكدا أن ما تقوم به وزارة الداخلية من تنظيم لعمل المديريات يأتي ضمن خطتها لتنظيم القطاع الأمني وفق المعايير المهنية.

وأكد الدبيبة، أن المبدأ الأساسي في عمل الحكومة هو خدمة المواطن، مضيفا أن قرار توحيد مديريات الأمن تم وفقا للآليات الفنية بوزارة الداخلية ولم يكن ذا بعد سياسي.

واستمع رئيس الحكومة، لملاحظات عدد من الأعيان وعمداء البلديات، حول تداعيات القرار اجتماعيًا وعلى حالة الاستقرار التي شهدتها المنطقة في ظل حكومة الوحدة الوطنية.

وكان أعيان وعمداء بلديات الجبل الغربي، أصدروا بيانا أعلنوا فيه رفضهم قرار وزارة الداخلية بشأن إعادة تنظيم مديريات الأمن بالمنطقة، وأعلنوا مقاطعتهم لحكومة الوحدة حتى تعدل عن هذا القرار .