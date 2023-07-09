الدبيبة يُرجئ تنفيذ قرار دمج مديريات أمن الجبل الغربي

العنوان-طرابلس

أعلن رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأحد، إرجاء تنفيذ قرار وزارة الداخلية بشأن إعادة تنظيم مديريات الأمن ببلديات الجبل الغربي؛ حتى استكمال جمع الملاحظات بشأنه.

وأكد الدبيبة، خلال لقائه وفدًا من أعيان وعمداء بلديات الجبل الغربي لبحث الاعتراضات على القرار، أن ما تقوم به وزارة الداخلية من تنظيم لعمل المديريات يأتي ضمن خطتها لتنظيم القطاع الأمني وفق المعايير المهنية.

وشدد الدبيبة على أن المبدأ الأساسي في عمل الحكومة هو خدمة المواطن، مضيفًا أن قرار توحيد مديريات الأمن جرى وفقًا للآليات الفنية بوزارة الداخلية ولم يكن ذا بُعد سياسي.

واستمع الدبيبة لملاحظات عدد من الأعيان وعمداء البلديات، حول تداعيات القرار اجتماعيًا وعلى حالة الاستقرار التي شهدتها المنطقة في ظل حكومة الوحدة الوطنية.

ونقل بيان حكومة الوحدة عن وفد أعيان وعمداء الجبل ثناءهم على ما حققته حكومة الوحدة الوطنية من حالة استقرار وتنمية بمنطقتهم، معربين عن دعمهم للحكومة في تحقيق الأمن والاستقرار.

وفي وقت سابق أعلن أعيان وعمداء في بلديات الجبل الغربي وقف التعامل مع حكومة الوحدة الوطنية، برئاسة عبدالحميد الدبيبة، لحين إلغاء قرار دمج مديريات الأمن في الجبل.

وقال الأعيان في تسجيل مصور: “قرار وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية عماد الطرابلسي هو تهديد للنسيج الاجتماعي في الجبل الغربي”.

والثلاثاء الماضي، تحدث وزير الداخلية المكلف عن خطة الوزارة لتنظيم مديريات الأمن في المناطق والتي بدأت من منطقة الجبل الغربي بدمج عدد من مديريات الأمن.

وقال الطرابلسي: “مديريات أمن الجبل قسِّمت إلى ثلاث مديريات: مديرية أمن شرق الجبل ومقرها في غريان، وغرب الجبل ومقرها في نالوت، ووسط الجبل ومقرها في الرياينة، بالإضافة إلى مديرية أمن غدامس، كونها منطقة حدودية”.