إيقاف قرار وزير الداخلية بشأن دمج هذه المديريات

أعلن الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية “محمد حمودة”، أن الحكومة تعتزم على إيقاف قرار وزير الداخلية الذي ينص على دمج مديريات الأمن بالجبل الغربي “نفوسة”.

وقال حمودة في تصريحات نشرتها منصة صفر، سيتم إيقاف القرار وتشكيل لجنة برئاسة السيد وزير الحكم المحلي “بدرالدين التومي” وعضوية الضباط بوزارة الداخلية للتشاور مع الأعيان وتعديل القرار بناء على نتائج المشاورات.

وفي وقت سابق، أعلن عمداء وأعيان بلديات الجبل الغربي، السبت وقف تعاملهم مع حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة.

وقال عمداء وأعيان بلديات الجبل الغربي، في بيان لهم : أن قرار وزير الداخلية المكلف بضم مديريات الأمن يُشكل تهديدًا للنسيج الاجتماعي بمدن الجبل .

وأضاف البيان :”نعلن توقف تعاملنا مع حكومة الوحدة الوطنية، إلى حين تحقيق مطالب بلديات الجبل”.