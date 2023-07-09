ترحيل 224 مهاجرا دخلوا ليبيا بشكل غير قانوني

تمكنّ جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع شحات مؤخرا من ترحيل ( 224 ) مهاجر دخلوا الأراضي الليبية بشكل غير قانوني إلى بلدانهم .

وقال رئيس وحدة الشؤون الادارية وشؤون الإعلام بفرع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية شحات ملازم أول ” حسن بوكريم ” في تصريحات صحفية أن المهاجرين غير الشرعيين الذين تم ترحيلهم وهم من جنسيات مصرية وسودانية وتشادية ومالية دخلوا الأراضي الليبية في النصف الأول من العام الجاري 2023

موضحا أن الفرع قام بتسيير 17 رحلة لمهاجرين غير شرعيين لإعادتهم إلى بلدانهم ، ومنهم (193 ) مهاجراً رحلوا إلى مصر عبر منفذ أمساعد البري ، و(31 ) مهاجراً رحلوا إلى دول تشاد والسودان ومالي بعد تسليمهم لمركز “إيواء قنفودة”.

وأكد “بوكريم” في تصريحه، أن الفرع يواصل الجهود رغم انعدام الإمكانيات وعدم توفر اي دعم من الحكومة ، مناشدا جهات الاختصاص بالنظر إلى احتياجات فروع جهاز مكافحة الهجرة بالمنطقة الشرقية التي تمكنهم من تحقيق أهدافهم المتمثلة في تحقيق الاستقرار وضبط تدهور الأوضاع الأمنية في البلاد .