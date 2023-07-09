ضبط عدد من “أجهزة تعدين العملات الرقمية” المهربة بمطار مصراتة الدولي

تمكنت قوة العمليات المشتركة، مساء اليوم الأحد، من ضبط عدد من أجهزة تعدين العملات الرقمية المهربة، كانت على متن إحدى الرحلات الجوية القادمة إلى مطار مصراتة الدولي

وأضافت قوة العمليات المشتركة أن أعضاء مركز جمرك مطار مصراتة الدولي قاموا بالتحفظ على المضبوطات من أجل إتمام بقية الإجراءات القانونية، مشيرة إلى أن العملية جرت بتعاون وتنسيق مباشر مع مركز جمرك مطار مصراتة الدولي، ومديرية أمن المطار. وفق بيان صادر عن القوة عبر صفحتها على «فيسبوك».

وأشارت قوة العمليات المشتركة إلى أن هذه العملية تأتي في إطار حرصها على متابعة وتأمين المنافذ البرية والبحرية والجوية التي توليها القوة اهتمامًا كبيرًا لمنع وصول أي مواد أو سلع محظورة.