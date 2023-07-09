العرفي: مجلس النواب سيناقش غدا ملف “اللجنة المالية العليا” التي أسسها الرئاسي

قال عضو مجلس النواب “عبدالمنعم العرفي”، أن مجلس النواب سيناقش في جلسة الغد ملف اللجنة المالية العليا التي أسسها الرئاسي.

وأضاف “العرفي” في تصريحات صحفية قائلا: لا نعلم الآلية والمعايير التي ستتخذ لتوزيع الموارد بشكل صحيح وسنوجه هذه الأسئلة لهيئة رئاسة النواب واللجنة المستحدثة.

وأشار إلى أن، المشكلة الحقيقية ليست في تقسيم الموارد وإنما الإدارة الصحيحة للموارد . مضيفا: نحتاج إلى إدارة صحيحة للموارد بحيث تصل الخدمات لكل مناطق ليبيا.

وأوضح أنه، يجب أن يكون الصرف وفق الأولويات، فحل المشاكل الرئيسية كالصحة والمياه أولى من الصرف على الحدائق والمنتزهات.

وتابع: نتخوف من أن يكون الهدف من تشكيل هذه اللجنة تقسيم الموارد بين أطراف النزاع؛ لإطالة أمد الأزمة.