| الدبيبة: إعادة تنظيم مديريات الأمن بالمنطقة هو قرار غير ذي بعد سياسي

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2023/07/09 على الساعة 21:28

: بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، اليوم الأحد، مع وفد من أعيان وعمداء بلديات الجبل الغربي “الاعتراضات الحاصلة على قرار وزارة الداخلية بشأن إعادة تنظيم مديريات الأمن بالمنطقة”.

وحسب صفحة “حكومتنا” على شبكة التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، “قال رئيس الوزراء خلال اجتماعه بالوفد، إنه قرر إرجاء تنفيذ القرار حتى استكمال جمع الملاحظات بشأنه”، وأكد أن “ما تقوم به وزارة الداخلية من تنظيم لعمل المديريات يأتي ضمن خطتها لتنظيم القطاع الأمني وفق المعايير المهنية”.

واعتبر الدبيبة أن “المبدأ الأساسي في عمل الحكومة هو خدمة المواطن”، وأن “قرار توحيد مديريات الأمن تم وفقا للآليات الفنية بوزارة الداخلية ولم يكن ذا بعد سياسي”.

و”استمع رئيس الوزراء لملاحظات عدد من الأعيان وعمداء البلديات، حول تداعيات القرار اجتماعيًا وعلى حالة الاستقرار التي شهدتها المنطقة في ظل حكومة الوحدة الوطنية”، حسب ذات المصدر.