قائمة “النخلة” تفوز بانتخابات بلدية البيضاء

أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية التابعة للحكومة المكلفة من مجلس النواب، فوز قائمة النخلة ضمن انتخابات بلدية البيضاء، بـ3523 صوتا.

وعلى مستوى الأفراد، أعلنت اللجنة اليوم في مؤتمر صحفي فوز المرشح “محمد نوح” بالمقعد الأول بـ2100 صوت، و”رافع الحمدي” بالمقعد الثاني بـ1300 صوت.

وأوضحت اللجنة أن نسبة مشاركة الناخبين بلغت 35% بواقع 12 ألف مشاركة من أصل 29 ألفا.

وأضافت اللجنة أن نجاح هذه الانتخابات هو “انتهاء للفنتة”، داعية الجميع إلى تقبل هذه النتائج.

وشهدت البيضاء في مارس الماضي، انقساما حول تكليف إدارة جديدة للمجلس التسييري للمدينة، وذلك عقب صدور قرارين من حكومة الوحدة الوطنية والحكومة المكلفة من البرلمان بتكليف عميد لها، إثر شغور المنصب باستقالة العميد الأسبق “علي حسين”

