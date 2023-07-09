ليبيا.. دبيبة يقرر إرجاء تنفيذ قرار دمج مديريات أمن الجبل الغربي

أكد رئيس حكومة الوطنية الوطنية المنتهية ولايتها، عبدالحميد دبيبة، اليوم الأحد، إرجاء تنفيذ قرار وزارة الداخلية بشأن إعادة تنظيم مديريات الأمن ببلديات الجبل الغربي؛ حتى استكمال جمع الملاحظات بشأنه.

وقال دبيبة، خلال لقائه وفدا من أعيان وعمداء بلديات الجبل الغربي لبحث الاعتراضات على القرار، إن ما تقوم به وزارة الداخلية من تنظيم لعمل المديريات يأتي ضمن خطتها لتنظيم القطاع الأمني وفق المعايير المهنية.

وشدد رئيس حكومة الوطنية الوطنية على أن المبدأ الأساسي في عمل الحكومة هو خدمة المواطن، مضيفًا أن قرار توحيد مديريات الأمن جرى وفقًا للآليات الفنية بوزارة الداخلية ولم يكن ذا بُعد سياسي.

واستمع الدبيبة لملاحظات عدد من الأعيان وعمداء البلديات، حول تداعيات القرار اجتماعيًا وعلى حالة الاستقرار التي شهدتها المنطقة في ظل حكومة الوحدة الوطنية.

ونقل بيان حكومة الوحدة عن وفد أعيان وعمداء الجبل ثناءهم على ما حققته حكومة الوحدة الوطنية من حالة استقرار وتنمية بمنطقتهم، معربين عن دعمهم للحكومة في تحقيق الأمن والاستقرار.