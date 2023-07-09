“الخارجية النيابية” تستنكر جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني

الوطن| متابعات

استنكرت لجنة الخارجية بمجلس النواب الليبي بأشد العبارات العملية العسكرية الإجرامية التي نفذتها قوات الاحتلال الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينية المحتلة والتي استهدفت أحياء مدنية مكتظة بالسكان المدنيين العزل في كل من غزة وجنين .

وأعربت اللجنة عن استغرابها الشديد إذ ترتكب كل هذه الجرائم البشعة التي تمارس في حق الشعب الفلسطيني الشقيق في ظل صمت دولي وإسلامي وعربي مخزي لا يتناسب اطلاقا مع التصعيد الإجرامي الذي ترتكبه قوات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية.

وأكدت اللجنة للشعب الفلسطيني الشقيق على تضامن الشعب الليبي الكامل له في نضاله المستمر ضد الاحتلال .

وطالب اللجنة جامعة الدول العربية بضرورة الدعوة لعقد اجتماع طارئ لإتخاذ موقف إزاء ما يتعرض له الشعب الفلسطيني وبتحرك عربي عاجل لوضع حد لهذه المجازر التي ما ان تتوقف حتى تبدا من جديد في حق الشعب الفلسطيني ، وملاحقة مرتكبيها وتقديمهم أمام القضاء الدولي.