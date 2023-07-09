بريطانيا : من الصعب أن تتعامل دول العالم مع رئيس ليبي مطلوب للجنائية

أكدت السفيرة البريطانية لدى ليبيا كارولاين هورندال أن مجموعة فاغنر عنصر مزعزع للاستقرار في ليبيا، وتأمل أن تغادر فاغنر الأراضي الليبية في أقرب وقت .

وقالت هورندال في تصريحات للجزيرة مباشر نأمل أن يتوصل الليبيون في أسرع وقت ممكن لتوافق يقود إلى إجراء الانتخابات مؤكدة أنه من المهم الوصول إلى انتخابات في ليبيا يقبل الجميع بنتائجها .

وأضافت السفيرة البريطانية لدى ليبيا أنه من الصعب أن تتعامل دول العالم مع رئيس ليبي “مطلوب للجنائية الدولية” .

وتابعت هورندال أنه لا يمكن فرض إجراء انتخابات في ليبيا لكن يمكننا مواصلة الضغط لتسهيل إجرائها وترشح العسكريين للانتخابات مسألة معقدة وعلى الليبيين أن يحسموا بأنفسهم هذا الأمر.