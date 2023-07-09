 الدبيبة: إرجاء تنفيذ قرار “دمج مديريات أمن الجبل الغربي” حتى استكمال جمع الملاحظات

التقى رئيس حكومة الوحدة المؤقتة “عبدالحميد الدبيبة”، وفدا من أعيان وعمداء بلديات الجبل الغربي لبحث الاعتراضات الحاصلة على قرار وزارة الداخلية بشأن إعادة تنظيم مديريات الأمن بالمنطقة.

ووفق بيان صادر عن منصة حكومتنا عبر “فيسبوك”، قرر الدبيبة خلال لقائه بالوفد، إرجاء تنفيذ القرار حتى استكمال جمع الملاحظات بشأنه، مؤكدا أن ما تقوم به وزارة الداخلية من تنظيم لعمل المديريات يأتي ضمن خطتها لتنظيم القطاع الأمني وفق المعايير المهنية.

وأكد الدبيبة على أن المبدأ الأساسي في عمل الحكومة هو خدمة المواطن، مضيفا أن قرار توحيد مديريات الأمن تم وفقا للآليات الفنية بوزارة الداخلية ولم يكن ذا بعد سياسي.

كما استمع لملاحظات عدد من الأعيان وعمداء البلديات، حول تداعيات القرار اجتماعيًا وعلى حالة الاستقرار التي شهدتها المنطقة في ظل حكومة الوحدة الوطنية.

ومن جانبه، أثنى وفد أعيان وعمداء الجبل على ما حققته حكومة الوحدة الوطنية من حالة استقرار وتنمية بمنطقتهم، معربين عن دعمهم للحكومة في تحقيق الأمن والاستقرار.