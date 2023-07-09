إيطاليا ترفع عن ليبيا حظر استخدام مجالها الجوي

قالت الحكومة الليبية اليوم الأحد إن إيطاليا رفعت حظراً دام 10 أعوام على استخدام الطيران المدني الليبي للمجال الجوي الإيطالي، على أن تستأنف الرحلات اعتباراً من سبتمبر (أيلول) المقبل.

وذكر بيان أن رئيسة وزراء إيطاليا جورجا ميلوني أبلغت نظيرها الليبي عبدالحميد الدبيبة أن روما رفعت حظراً تفرضه منذ 10 أعوام على الطيران المدني الليبي، وأبلغته موعد استئناف الرحلات.

ويوجد حالياً عدد قليل من شركات الطيران التي تسير رحلات جوية من وإلى ليبيا التي تعانى الفوضى والصراع منذ أكثر من عقد عقب سقوط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي عام 2011.

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وقال رئيس الوزراء الليبي عبدالحميد الدبيبة عبر “تويتر”، “أبلغتنا الحكومة الإيطالية قرارها رفع حظرها الجوي المفروض على الطيران المدني الليبي منذ 10 سنوات، لتستأنف الرحلات في سبتمبر المقبل، أشكر رئيسة الوزراء جورجا ميلوني، وأثمن جهود قطاع المواصلات واللجنة المشكلة لذلك، وكل من أسهم في تحقيق هذه الانفراجة لتسهيل التنقل على مواطنينا”.

وجاء القرار عقب اجتماع بين مسؤولين ليبيين وإيطاليين، وبعد أن ناقشت لجنتان فنيتان من الجانبين نتائج زيارة ميدانية في مايو (أيار) الماضي تتعلق “بفحص إجراءات السلامة في المطارات الليبية”.

ولفترة طويلة اقتصرت الرحلات الجوية من ليبيا على وجهات مثل تونس والأردن وتركيا ومصر والسودان، إذ حظر الاتحاد الأوروبي على الطيران المدني الليبي استخدام مجاله الجوي.

وقال بيان الحكومة الليبية إن السلطات في كل من ليبيا وإيطاليا اتفقت على تشغيل الرحلات بواسطة شركة طيران واحدة من كل دولة.