وليد اللافي يثير أزمة جديدة داخل وزارة الزراعة

ألزم وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، وليد اللافي، وزارة الثروة الحيوانية والزراعة، والتي يترأسها نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية ”حسين القطراني”، بتقديم المعلومات له لتسهيل عمله مع بعثة الأمم المتحدة في ليبيا.

جاء ذلك وفقاً لمراسلة مدير مكتب اللافي لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية.

وبحسب مصادر قريبة من نائب رئيس الحكومة وزير الزراعة والثروة الحيوانية المكلف حسين القطراني، فإنه رفض التعامل مع اللافي، ويستغرب مطالبة وكلاء الوزارة لشؤون الاستصلاح الزراعي والثروة الحيوانية بالتعاون في شأن سياسي مكلفة به وزارة الخارجية ورئاسة الحكومة وليس وزير الدولة للإعلام.