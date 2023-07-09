مؤشر خطير.. وفاة 7 أطفال ليبيين من مرضى النخاع الشوكي في مصر

كشف رئيس المنظمة الوطنية للتبرع بالأعضاء محمود أبودبوس عن وفاة 7 أطفال من مرضى النخاع الشوكي وإصابة 3 آخرين بفيروس “سي” رغم خلوهم من هذا المرض عند وصولهم مستشفى “وادي النيل” بـمصر وهذا مؤشر خطير حول وضع الأطفال هناك.

وقال أبودبوس ، نستغرب من عدم توجه الدولة إلى توطين زراعة النخاع الشوكي داخل ليبيا وعدم تدريب العناصر الطبية من التمريض وفنيي المختبرات فيما يخص زراعة النخاع بمقر زراعة الأعضاء بطرابلس على الرغم من توافر الكوادر الطبية الجيدة، فكل ما نحتاجه هو تجهيز المستشفيات.

وتابع أبودبوس :”السفارة الليبية بالقاهرة رفعت قضية لدى مكتب النائب العام، فيما رفع أهالي الأطفال قضية لدى مكتب النائب العام بطرابلس جراء القصور والإهمال إزاء هذا الملف.