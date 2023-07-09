جنزور .. ضبط العديد من المخالفات خلال جولة تفتيشية للرقابة على المطاعم

قام مركز الرقابة على الاغذية والادوية، بجولة تفتيش علىٰ بعض المطاعم ومعامل تجهيز الطعام داخل نطاق بلدية جنزور ومنها معمل أوبرا لمأكولات الأفراح والمناسبات.

وبحسب مركز الرقابة تم ضبط العديد من المخالفات وتسجيل نقاط سلبية أثناء الزيارة التفتيشية، منها :

عدم وجود شهائد صحية لعدد 12من العاملين ووجود عدد 5 من العمالة الافريقية لاتوجد لهم أوراق ثبوتية وكذلك النظافة الشخصية للعاملين والنظافة العامة سيئة وغير مطابقة للاشتراطات الصحية.

المكان غير مطابق للمواصفات القياسية من حيث الأرضيات والحوائط والإضاءة والتبريد .

دورة المياه متهالكة مع عدم وجود صرف صحي ومطلة على صالة التجهيز وهذا غير مطابق للمواصفات الصحية.

الاواني المستخدمة في التحضير وتجهيز الطعام متهالكة وغير مطابقة للمواصفات القياسية.

وجود مقبلات وسلطات موضوعة داخل أكياس بلاستيكية داخل صالة التحضير وغير محفوظة في درجة تبريد مناسبة ووجود بقايا أطعمة تنبعث منها روائح كريهة داخل صالة التحضير.

عدم فصل مواد التنظيف عن المواد الداخلة في عملية التجهيز .وثلاجات التبريد رديئة من حيث النظافة ووجود خلط بين المواد والخضروات واللحوم.

زيت الطهي المستخدم غير صالح للاستهلاك .

أحواض الغسيل متهالكة ويتم صرف المياه داخل صالة التحضير.

وعليه ونتيجة للنقاط السلبية والمخالفات المسجلة على هذا النشاط فإنه تم إحالته للجهات الضبطية وإتخاذ الإجراءات المناسبة.