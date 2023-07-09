الأهلي طرابلس يقسو على أبو سليم في الدوري الليبي

تغلب الأهلي طرابلس على أبو سليم بنتيجة (3-1)، الأحد على ملعب الطيب المهيري بتونس، في رابع جولات سداسي التتويج من الدوري الليبي الممتاز.

وافتتح التونسي عبد الرحمن الحنشي النتيجة للأهلي طرابلس بالدقيقة (18)، وأضاف مواطنه هيثم العيوني الهدف الثاني من ركلة جزاء بالدقيقة (63).

وأكمل البديل النيجيري جون إيبوكا ثلاثية الأهلي طرابلس بالدقيقة (79)، ثم قلص عز الدين المريمي الفارق لأبو سليم بالدقيقة (90+4) من ركلة جزاء.

وهذا الفوز الثالث للأهلي طرابلس بعد تعادل وانتصارين، فيما خسر أبو سليم المواجهة الثانية بسداسي التتويج.

ورفع الأهلي طرابلس رصيده إلى 10 نقاط في المركز الأول، وتوقف رصيد أبو سليم عند نقطتين بالمركز الأخير.