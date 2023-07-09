الأهلي بنغازي ينعش آماله بقهر الهلال في الدوري الليبي

تغلب الأهلي بنغازي على جاره الهلال بنتيجة (2-1)، الأحد بملعب رادس بتونس، في رابع جولات سداسي التتويج من الدوري الليبي الممتاز.

تقدم الأهلي بنغازي في الدقيقة (20) عن طريق هداف الفريق أحمد كراوع، ونجح طه الشلوي في إدارك التعادل للهلال بتسديدة جميلة بالدقيقة (36).

وعاد الهداف أحمد كراوع ومنح الأهلي بنغازي الهدف الثاني في الدقيقة (82)، ليعطى فريقه 3 نقاط ثمينة جددت آماله في الفوز بلقب الدوري.

وهذا الفوز الثالث للأهلي بنغازي، وتلقى الهلال أول خسارة في سداسي التتويج بعد تعادله 3 مرات.

ورفع الأهلي بنغازي رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثاني، فيما توقف رصيد الهلال عند 3 نقاط بالمركز الرابع.