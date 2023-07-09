التعادل يحسم كلاسيكو النصر والاتحاد

حسم التعادل السلبي، كلاسيكو الاتحاد والنصر، اليوم الأحد، على أرضية ملعب المنستير بتونس، في الجولة الرابعة من سداسي التتويج.

وشهدت المباراة العديد من الفرص للفريقين، لعل أبرزها ركلة الجزاء التي حصل عليها النصر، وأهدرها مفتاح طقطق في الدقيقة 74.

وهذا التعادل هو الأول للنصر في السداسي بعد فوز وخسارتين، بينما تعادل الاتحاد للمرة الثالثة على التوالي، بعد أن خسر في الجولة الأولى أمام الأهلي بنغازي.

وبهذا التعادل رفع النصر رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثالث، بينما توقف رصيد الاتحاد عند 3 نقاط في المركز الخامس.