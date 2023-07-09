| مدير منفذ رأس جدير يطالب تونس بإبعاد اللاجئين عن الحدود الليبية

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2023/07/09 على الساعة 19:40

: دعا مدير المنفذ الحدودي رأس جدير، اللواء عبد السلام العمراني، اليوم الأحد، السلطات التونسية إلى “إبعاد اللاجئين عن النقطة الحدودية الليبية باعتبارهم متسللين”، معبرا عن أمله في “تدخل هذه السلطات والمنظمات الإنسانية لحماية هؤلاء اللاجئين الذين يعانون من الجوع والعطش”.

وأضاف العمراني، في تصريح إعلامي، أن “وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية تعتزم إرسال قوة من الدعم المركزي لتعزيز أمن الحدود بين البلدين ورفع الاستعداد الأمني لحمايتها على خلفية تجمع المئات من اللاجئين الأفارقة على الحدود بين البلدين قادمين من الأراضي التونسية”.



