أكد الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية محمد حمودة، عزم الحكومة إيقاف قرار وزير الداخلية بشأن ضم ودمج مديريات الأمن بالجبل الغربي “نفوسة”.

وأوضح حمودة للأحرار، أن الحكومة ستشكل لجنة برئاسة وزير الحكم المحلي وعضوية ضباط بالداخلية للتشاور مع الأعيان وتعديل القرار.

من جانبه، قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة خلال اجتماع مع عمداء بلديات الجبل الغربي “نفوسة”، إن إرجاء تنفيذ القرار جاء بهدف استكمال جمع الملاحظات بشأنه.

وشدد الدبيبة على أن ما تقوم به وزارة الداخلية من تنظيم لعمل المديريات يأتي ضمن خطتها لتنظيم القطاع الأمني وفق المعايير المهنية.

وأوضح الدبيبة أن قرار توحيد مديريات الأمن تم وفقا للآليات الفنية بوزارة الداخلية ولم يكن ذا بعد سياسي، مشيرا إلى أن عملهم يأتي خدمة للمواطنين.

واستمع الدبيبة لملاحظات عدد من الأعيان وعمداء البلديات، حول تداعيات القرار اجتماعيًا وعلى حالة الاستقرار التي شهدتها المنطقة.

الجدير بالذكر أن عمداء بلديات الجبل الغربي “نفوسة” أعلنوا الأيام الماضية مقاطعتهم لحكومة الوحدة الوطنية إلى حين وقف قرار دمج المديريات.

المصدر: قناة ليبيا الأحرار + منصة “حكومتنا” التابعة لرئاسة الوزراء

The post عقب لقاءه عمداء الجبل.. “الدبيبة” يوقف قرار دمج مديريات الأمن بالمنطقة appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار