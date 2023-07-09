سفيرة بريطانيا لدى ليبيا تناقش مع المنفي قرار لجنة تنظيم الإنفاق

استقبل رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، السفيرة البريطانية لدى ليبيا، كارولاين هورندال.

وقال المجلس الرئاسي في بيان له، إن اللقاء تناول موضوع قرار تشكيل المجلس الرئاسي لجنة لتنظيم الإنفاق العام وتعزيز الشفافية، وملفي المصالحة الوطنية وتوحيد المؤسسة العسكرية.

ووفق البيان، أشادت السفيرة البريطانية بالدور الذي يلعبه المنفي لتوحيد المؤسسات وخلق بيئة سياسية ملائمة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة يشارك فيها كل الليبيين.

وأعرب المنفي عن تقديره لدور المملكة المتحدة تجاه القضية الليبية، مؤكداً حرص المجلس الرئاسي على مواصلة مهامه في توحيد المؤسسات وعلى رأسها المؤسسة العسكرية وإنجاح مشروع المصالحة الوطنية وتوزيع ثروات الليبيين بشكل عادل وتحقيق رغبة الليبيين في الوصول للانتخابات.