“الكيلاني” تبحث تنفيذ القوانين والقرارات المتعلقة بحقوق المتقاعدين

الوطن| رصد

بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية في الحكومة المنتهية وفاء الكيلاني، مع رئيس النقابة العامة للمتقاعدين خليل الشقمانى، تنفيذ القوانين والقرارات المتعلقة بحقوق فئة المتقاعدين.

وأكدت الكيلاني على متابعة تنفيذ إنشاء المنتديات وبيوت الخبرة في مختلف البلديات، وذلك تنفيذاً لتعليمات رئيس رئيس الحكومة المنتهية،إضافة إلى متابعة مشروع إنشاء لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية والاقتصادية.

و ناقش الاجتماع استكمال المبادرة التاريخية بشأن إنشاء المجلس العام للخبراء المتقاعدين، ورعاية شؤونهم بدول الاتحاد المغاربي، ودراسةمقترح النقابة العامة المتعلق باستضافة اجتماع الاتحاد الدولي للمتقاعدين العرب خلال الفترة المقبلة.