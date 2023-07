سفيرة بريطانيا: من الصعب أن تتعامل دول العالم مع رئيس ليبي مطلوب للجنائية الدولية

قالت السفيرة البريطانية لدى ليبيا “كارولين هورندال”؛ إنه من الصعب أن تتعامل دول العالم مع رئيس ليبي مطلوب للجنائية الدولية – في إشارة إلى سيف القذافي – لكنه يبقى أمر يخص الليبيين، بحسب تعبيرها.

وأضافت السفيرة في تصريحاتها مع قناة “الجزيرة مباشر” أن ترشح العسكريين للانتخابات مسألة معقدة وعلى الليبيين أن يحسموا هذا الأمر، وفق قولها.

وأوضحت السفيرة أنه لا يمكن فرض إجراء الانتخابات في ليبيا، مشيرة إلى إمكانية مواصلة الضغط لتسهيل إجرائها، بحسب تعبيرها.

وذكرت هورندال أنه من المهم الوصول إلى انتخابات يقبل الجميع بنتائجها، معربة عن أملها في أن يتوصل الليبيون في أسرع وقت ممكن لتوافق يقود إلى إجراء الانتخابات.

في سياق آخر، ذكرت هورندال أن عناصر مجموعة “فاغنر” يزعزعون الاستقرار في ليبيا، وأنه يجب أن تغادر هذه العناصر الأراضي الليبية في أسرع وقت، وفق قولها.

المصدر: قناة الجزيرة مباشر

