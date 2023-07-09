الدبيبة يعلن عن تأجيل تنفيذ قرار دمج مديريات أمن الجبل الغربي

الوطن| رصد

التقى رئيس الحكومة المنتهية عبدالحميد الدبيبة، وفداً من أعيان وعمداء بلديات الجبل الغربي لبحث الاعتراضات الحاصلة على قرار وزارة الداخلية المنتهية بشأن إعادة تنظيم مديريات الأمن بالمنطقة.

وقرر الدبيبة تأجيل تنفيذ القرار حتى استكمال جمع الملاحظات بشأنه، مؤكداً على أن ما تقوم به وزارة الداخلية المنتهية من تنظيم لعمل المديريات يأتي ضمن خطتها لتنظيم القطاع الأمني وفق المعايير المهنية.

وأكد رئيس الحكومة المنتهية على أن المبدأ الأساسي في عمل الحكومة المنتهية هو خدمة المواطن، مضيفاً أن قرار توحيد مديريات الأمن تم وفقا للآليات الفنية بوزارة الداخلية المنتهية ولم يكن ذا بعد سياسي.

واستمع الدبيبة إلى ملاحظات عدد من الأعيان وعمداء البلديات، حول تداعيات القرار اجتماعيًا وعلى حالة الاستقرار التي شهدتها المنطقة في ظل الحكومة المنتهية.

من جانبه، أثنى وفد أعيان وعمداء الجبل على ما حققته الحكومة منتهية الولاية من حالة استقرار وتنمية بمنطقتهم، معربين عن دعمهم للحكومة المنتهية في تحقيق الأمن والاستقرار.