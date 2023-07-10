الكيلاني تناقش استكمال مبادرة إنشاء المجلس العام للخبراء المتقاعدين

العنوان-طرابلس

ناقشت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية، وفاء الكيلاني، استكمال مبادرة إنشاء المجلس العام للخبراء المتقاعدين، ورعاية شؤونهم بدول الاتحاد المغاربي.

جاء ذلك خلال لقائها، اليوم الأحد، رئيس النقابة العامة للمتقاعدين خليل الشقماني، لبحث تنفيذ القوانين والقرارات المتعلقة بحقوق فئة المتقاعدين.

وأكدت الكيلاني متابعة تنفيذ إنشاء المنتديات وبيوت الخبرة في مختلف البلديات، إضافة إلى متابعة مشروع إنشاء لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية والاقتصادية.

كما تطرق الاجتماع إلى دراسة مقترح النقابة العامة، المتعلق باستضافة اجتماع الاتحاد الدولي للمتقاعدين العرب خلال الفترة المقبلة