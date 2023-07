هيئة الحج: 6 رحلات غادرت الأراضي المقدسة للعودة بالحجاج إلى ليبيا

أفاد عضو اللجنة الإعلامية بالبعثة الليبية للحج “حاتم محارب” بمغادرة 6 رحلات تحمل حجاج بيت الله إلى ليبيا حتى مساء الأحد، بواقع 3 رحلات يومية.

وأوضح محارب في تصريح لليبيا الأحرار، أنه بين 750 إلى 800 حاج يعودون يوميا إلى البلاد، إلى جانب 10 أشخاص من طاقم البعثة.

وأشار محارب إلى استمرار توافد الحجاج من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، للمكوث فيها قبل عودتهم إلى ليبيا، موضحا أن عدد الحجاج في المدينة بلغ نحو ألفين و200 حاج.

وأضاف محارب أنه إذا استمرت أفواج العودة في وضعها الطبيعي دون حدوث أي طارئ، فإن آخر رحلة ستعود من السعودية إلى ليبيا ستكون في يوم 18 الشهر الجاري.

ونوه محارب إلى استمرار فقدان المعلومات عن الحاجة “برنية الثابت”، مؤكدا أنه ستكون هناك لجنة موجودة في الأراضي المقدسة لاستمرار عمليات بعد انتهاء تفويج الحجاج إلى ليبيا.

المصدر: قناة ليبيا الأحرار

