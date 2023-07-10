ليبيا تشارك في مراقبة الانتخابات الرئاسية في أوزبكستان

الوطن| رصد

شارك عضو مجلس مفوضية الانتخابات، عبد الحكيم الشعاب، اليوم الأحد، في مراقبة الانتخابات الرئاسية المبكرة بدولة أوزبكستان، ضمن وفد من المنظمة العربية للإدارات الانتخابية، يضم رئيس المكتب التنفيذي للمنظمة هشام اكحيل، وعدد من الممثلين عن المنظمة.

وتجول الوفد في عدد من مراكز الانتخاب في العاصمة طشقند، لمراقبة سير وإجراءات الاقتراع والاطلاع على الأساليب والتقنيات المعتمدة في آلية التصويت والفرز والعد.

ويشارك في هذه الانتخابات قرابة 20 مليون ناخب، يتوجهون إلى 10,784 محطة اقتراع.

ويذكر أنه يتنافس على نيل مقعد الرئاسة في هذه الانتخابات 4 مرشحون من بينهم الرئيس الحالي ميرزاييف.