المدغيو: أتوقع في جلسة الغد إقرار الخارطة المقترحة من “عقيلة والمشري”

قال عضو مجلس الدولة الاستشاري “خليفة المدغيو”، أن جلسة الغد ستناقش خارطة الطريق الخاصة بتنفيذ مخرجات لجنة (6+6) ونتوقع معارضة بعض بنود الخارطة المقترحة.

وأضاف “المدغيو” في تصريحات صحفية قائلا: في تقديري أن الأغلبية سيقرون هذه الخارطة رغبة منهم في الدفع نحو انتخابات شاملة قريبا.

وأشار إلى أن، أي عرقلة لخارطة الطريق وتنفيذ مخرجات لجنة (6+6) ستصب في خانة معارضة العملية الانتخابية.

وألمح إلى أنه، ستكون جلسة الغد صعبة لكن أتوقع في نهايتها إقرار الخارطة المقترحة من عقيلة والمشري والاكتفاء ببعض التعديلات عليها.

وتابع: لابد من إقرار هذه الخارطة كخطوة نحو إجراء انتخابات وألا يظهر المجلس في صورة المعرقل أو الذي يريد التمديد لنفسه.