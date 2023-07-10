المدغيو: أتوقع في جلسة الغد إقرار الخارطة المقترحة من “عقيلة والمشري”

قال عضو مجلس الدولة الاستشاري “خليفة المدغيو”، أن جلسة الغد ستناقش خارطة الطريق الخاصة بتنفيذ مخرجات لجنة (6+6) ونتوقع معارضة بعض بنود الخارطة المقترحة.
وأضاف “المدغيو” في تصريحات صحفية قائلا: في تقديري أن الأغلبية سيقرون هذه الخارطة رغبة منهم في الدفع نحو انتخابات شاملة قريبا.
وأشار إلى أن، أي عرقلة لخارطة الطريق وتنفيذ مخرجات لجنة (6+6) ستصب في خانة معارضة العملية الانتخابية.
وألمح إلى أنه، ستكون جلسة الغد صعبة لكن أتوقع في نهايتها إقرار الخارطة المقترحة من عقيلة والمشري والاكتفاء ببعض التعديلات عليها.
وتابع: لابد من إقرار هذه الخارطة كخطوة نحو إجراء انتخابات وألا يظهر المجلس في صورة المعرقل أو الذي يريد التمديد لنفسه.
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