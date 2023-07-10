عبد المولى: سيتم تعديل بعض القوانين الخاصة بانتخاب الرئيس في جلسة البرلمان المُقبلة

الوطن| ليبيا

قال عضو مجلس النواب عبد النبي عبد المولى إنه سيتم تعديل بعض القوانين الخاصة بانتخاب الرئيس في جلسة البرلمان المُقبلة.

وأضاف عبد المولى في تصريحات صحفية أنه من يتحصل على الأغلبية المطلقة في انتخابات الرئيس يصبح رئيساً للدولة الليبية وليس من الضروري الذهاب لجولة الإعادة.

وتابع” جلسة المجلس القادمة سنناقش من خلالها القوانين الانتخابية التي وضعتها لجنة 6+6.”

وختم ” سنبحث إيجاد حكومة موحدة قادرة على الإشراف على الانتخابات وتوحيد المؤسسات في الدولة الليبية.”