“هورندال”: مهما كان الخلاف بشأن الموارد النفطية لا يجب أن يؤدي إلى إغلاقها

الوطن/متابعات

أعربت سفيرة بريطانيا لدى ليبيا “كارولين هورندال” عن قلقها إذا تم إغلاق النفط وإعادة استعمال ورقة النفط للضغط السياسي، مشيرةً إلى أنه مهما كان الخلاف بشأن الموارد وتوزيعها لا يجب أن يؤدي إلى الإغلاق .

وقالت السفيرة البريطانية بأن هناك حديث عن مظالم حقيقية بشأن موارد النفط وتوزيع الثروة والشفافية في إدارتها وأين تذهب هذه الموارد مضيفةً بأن الفساد مشكلة كبيرة في ليبيا ويجب التعامل معه إذا أرادت ليبيا الازدهار.

وفي سياق متصل قال صندوق النقد إن ليبيا يمكن أن تكون ثالث أكبر دولة نموًا في العالم عام 2023 إذا تجاوزوا بعض المسائل.