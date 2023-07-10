العرفي: سيناقش البرلمان غدا قرار المجلس الرئاسي بإنشاء لجنة مالية عليا

الوطن| رصد

أعلن عضو مجلس النواب عبدالمنعم العرفي أن مجلس النواب سيناقش في جلسة الغد ملف اللجنة المالية العليا التي أسسها الرئاسي.

وأضاف العرفي في تصريحٍ له،“لا نعلم الآلية والمعايير التي ستتخذ لتوزيع الموارد بشكل صحيح وسنوجه هذه الأسئلة لهيئة رئاسة النوابواللجنة المستحدثة“.

موضحًا أن المشكلة الحقيقية ليست في تقسيم الموارد وإنما الإدارة الصحيحة للموارد،“نتخوف من أن يكون الهدف من تشكيل هذه اللجنةتقسيم الموارد بين أطراف النزاع؛ لإطالة أمد الأزمة“.

كما أكد عضو مجلس النواب على ضرورة الصرف وفق الأولويات، وأن حل المشاكل الرئيسية كالصحة والمياه أولى من الصرف على الحدائق والمنتزهات.