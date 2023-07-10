الجهاني: رفض حكومة الدبيبة تسليم السلطة عقبة تعترض خارطة الطريق الجديدة

قال عضو مجلس النواب عصام الجهاني، إن البرلمان سيناقش القوانين الانتخابية الصادرة عن لجنة 6+6، و العلاقة بين النواب والدولة وصلت لما يمكن وصفه بمرحلة النضوج والخريطة المقترحة من المشري قد يجري التوافق عليها.

وأضاف في تصريحات صحفية أن بعض العقبات غير الهينة تعترض خريطة الطريق الجديدة من بينها رفض حكومة الدبيبة تسليم السلطة، و حكومة الدبيبة تتذرع بأنها لن تترك موقعها إلا لحكومة منتخبة.

ولفت إلى أن الموقف الدولي ممثلاً بالبعثة الأممية سيكون مؤثرًا فيما يتعلق بالاعتراف بالحكومة المستهدفة، و هناك أيضًا متغيرات أخرى مثل عودة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وتركيا وما له من تداعيات على الساحة الليبية، كما أن هناك بُعد ومتغير آخر يتمثل في استمرار تأزم العلاقة بين موسكو وواشنطن.