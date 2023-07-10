الدبيبة: قرار دمج مديريات الأمن بغرب ليبيا ليس سياسيًا وتمّ وفقًا للآليات الفنية للداخلية

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أكد، رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، أن قرار توحيد مديريات الأمن بالمنطقة الغربية تمّ وفقا للآليات الفنية بوزارة الداخلية ولم يكن ذا بعد سياسي، لافتًا إلى أن ما تقوم به وزارة الداخلية من تنظيم لعمل المديريات، يأتي ضمن خطتها لتنظيم القطاع الأمني وفق المعايير المهنية.

أتى ذلك، خلال لقائه الأحد مع وفد من أعيان وعمداء بلديات الجبل الغربي لبحث الاعتراضات الحاصلة على قرار وزارة الداخلية بشأن إعادة تنظيم مديريات الأمن بالمنطقة.

وقال الدبيبة، إنه قرر إرجاء تنفيذ القرار، حتى استكمال جمع الملاحظات بشأنه، مشيرًا إلى أن المبدأ الأساسي في عمل الحكومة هو خدمة المواطن.

واستمع الدبيبة لملاحظات عدد من الأعيان وعمداء البلديات، حول تداعيات قرار دمج المديريات اجتماعيًا وعلى حالة الاستقرار، التي شهدتها المنطقة في ظل حكومة الوحدة.