العريبي: قرارات لجنة إعادة توزيع الثروة ستكون ملزمة بعد الاتفاق على التوزيع العادل

ليبيا – قال عضو مجلس النواب عيسى العريبي، إن اللجنة المعنية بإعادة توزيع الثروة من المقرر أن تنهي أعمالها قبل الانتخابات.

العريبي وفي تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك”،أضاف:”أن الباب الثالث هو المختلف عليه بشأن المخصصات المالية المتعلقة بالتنمية”.