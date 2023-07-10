العريبي: قرارات لجنة إعادة توزيع الثروة ستكون ملزمة بعد الاتفاق على التوزيع العادل

ليبيا – قال عضو مجلس النواب عيسى العريبي، إن اللجنة المعنية بإعادة توزيع الثروة من المقرر أن تنهي أعمالها قبل الانتخابات.
العريبي وفي تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك”،أضاف:”أن الباب الثالث هو المختلف عليه بشأن المخصصات المالية المتعلقة بالتنمية”.
ولفت إلى أن اللجنة تضم جميع الأطراف من مجلس النواب وقيادة الجيش ومجلس الدولة ومجموعة من طرابلس، ومن المقرر أن تكون قراراتها ملزمة، بعد الاتفاق على التوزيع العادل.
ووفق العريبي، فإنه حال الاتفاق على مخرجات اللجنة، التي يجب أن تنص على المخصصات المالية لكل إقليم، يتم بعدها تحويل المبالغ المالية للمصرفين في بنغازي وسبها.
وشدد على أن جميع الأطراف ممثلة في اللجنة، ما يعني أنها تحظى بدعم الجميع، وفي حال عدم تنفيذ ما تتوصل إليه، في نهاية أغسطس المقبل، يمكن للشرق والجنوب أن يتخذا خطوات يعلن عنها حينها.
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