القانون الانتخابي وحكومة جديدة .. أهم ملفات جلسة البرلمان اليوم

يعقد مجلس النواب، صباح اليوم الاثنين، جلسة رسمية عامة في مقره بمدينة بنغازي، لمناقشة مسودة قانون الانتخابات الذي صاغته لجنة 6+6، وتشكيل حكومة جديدة تتولى الإشراف على العملية الانتخابية.

ورجحت عدة مصادر ألا يصادق البرلمان في جلسة اليوم على مسودة القانون الانتخابي، وأن يطلب من أعضاء لجنة 6+6 إدخال تعديلات عليه، حيث أبدى البرلمان تحفظه على بعض البنود، خاصة التشريعات الخاصة بانتخاب الرئيس.

ودارت الملاحظات حول ترشح العسكريين، حيث ينص القانون على أن المرشح يعد مستقيلاً من منصبه بقوة القانون، بعد قبول ترشحه، سواء كان مدنياً أو عسكرياً، إضافة للخلاف حول قبول ترشح مزدوجي الجنسية، كما سبق وأن اعتبر رئيس البرلمان عقيلة صالح، أن إجراء انتخابات الرئاسة من جولتين، يهدف إلى إفشال العملية الانتخابية، مشيراً إلى أنه لا مبرّر لجعل انتخابات الرئيس من جولتين.