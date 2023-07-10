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حماد يبارك بشأن الانتخابات البلدية في عدد من البلديات

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

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بارك، رئيس الحكومة الليبية المعينة من البرلمان، أسامة حماد، الانتخابات البلدية التي جرت في عدد من البلديات.

وفي تغريدة على تويتر، كتب حماد: “نبارك لأهلنا في مدن البيضاء وإجدابيا ووردامة وعمر المختار والساحل ممارسة حقهم الديمقراطي عبر اختيار ممثليهم في مجالسهم البلدية”.

وقال حماد، إن هذا “هو العهد الذي قطعناه على أنفسنا إنجازه منذ تولينا لمهام عملنا”.

وتعهد حماد بأن المرحلة القادمة ستستهدف باقي البلديات تباعًا وستكون من أولويات وزارة الحكم المحلي واللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية.

وأجريت السبت في عدد من البلديات عملية الاقتراع لانتخاب المجالس البلدية، تحت رعاية الحكومة الليبية.

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عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

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