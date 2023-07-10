حماد يبارك بشأن الانتخابات البلدية في عدد من البلديات

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بارك، رئيس الحكومة الليبية المعينة من البرلمان، أسامة حماد، الانتخابات البلدية التي جرت في عدد من البلديات.

وفي تغريدة على تويتر، كتب حماد: “نبارك لأهلنا في مدن البيضاء وإجدابيا ووردامة وعمر المختار والساحل ممارسة حقهم الديمقراطي عبر اختيار ممثليهم في مجالسهم البلدية”.

وقال حماد، إن هذا “هو العهد الذي قطعناه على أنفسنا إنجازه منذ تولينا لمهام عملنا”.

وتعهد حماد بأن المرحلة القادمة ستستهدف باقي البلديات تباعًا وستكون من أولويات وزارة الحكم المحلي واللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية.

نبارك لأهلنا في مدن البيضاء وإجدابيا ووردامة وعمر المختار والساحل ممارسة حقهم الديمقراطي عبر اختيار ممثليهم في مجالسهم البلدية وهو العهد الذي قطعنا على انفسنا انجازه منذ تولينا لمهام عملنا. (1/2) — Dr. Osama Hamad – د. أسامة حماد (@DrOsamaSHamad) July 9, 2023

وأجريت السبت في عدد من البلديات عملية الاقتراع لانتخاب المجالس البلدية، تحت رعاية الحكومة الليبية.