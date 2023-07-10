رطوبة عالية.. حالة الطقس المتوقعة في ليبيا اليوم الاثنين 10 يوليو 2023

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاثنين 10 يوليو 2023.

ووفقا للملخص العام للنشرة، طقس مستقر على معظم مناطق ليبيا مع رطوبة عالية على المناطق الساحلية.

راس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (30-34)مْ على المناطق الساحلية، ومـابين (36-41)مْ على الدواخل.

الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب على مناطق الجبل الأخضر.

الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة على بعض المناطق الساحلية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (28-33)مْ على معظم المناطق.

الجفرة – سبها – غـات – غدامس – الحمادة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (40-46)مْ وتسجل تراجع بسيط يوم الغد.

الواحات – السرير – تازربو – الكفرة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (38-40)مْ .