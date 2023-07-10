أبوتوتة: الوضع السياسي الليبي يزداد كل يوم قسوة

أكد عبدالرحمن أبوتوتة الخبير القانوني ورئيس المحكمة العليا الأسبق، أن الوضع السياسي الليبي يزداد كل يوم قسوة>

وقال أبوتوتة، في منشور عبر «فيسبوك» إن ” الحياة أتعبتنا في السنوات الأخيرة وضغطت علينا بكلكلها فصرنا نمني أنفسنا كل يوم بتبدل الحال وانفراج أزمات البلد”.

وتابع؛ “لكن الوضع السياسي تكلس فصار حاله كقطعة من حجر الصوان تزداد كل يوم شدة وقسوة ، وإن من الحجارة ما يتصدع من خشية الله وأن منها ما يتشقق وينساب منه الماء”.

وختم متسائلًا: “متى يا تري يرق جدار صخرة السياسيين في ليبيا أما الماء فلا ينتظر منها؟”.