رسميا قادربوه يباشر مهامه رئيسا لهيئة الرقابة الإدارية

باشر رئيس لهيئة الرقابة الإدارية عبدالله قادربوه، مهامه رسميًا كرئيس للهيئة ، خلفًا لسليمان الشنطي، عقب إصدار محكمة استئناف طرابلس في وقت سابق، حكم بات لصالح قادربوه، كونه صاحب الصفة كرئيس لهيئة الرقابة الإدارية.

وأعلنت الهيئة الرقابة الإدارية عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، استلام عبدالله محمد قادر بوه، صباح اليوم، مهامه كرئيس للهيئة، بناء على قرار مجلس النواب رقم (13) لسنة 2021 ميلادية، بشأن تكليف رئيس لهيئة الرقابة الإدارية، وعلى الحكم الصادر عن محكمة استئناف طرابلس رقم 1176/ 2021.

وعقد رئيس الهيئة السابق سليمان الشنطي، يوم امس الأحد اجتماعا بمقر الهيئة، رفقة وكيله خالد ضو، ومديري الإدارات العامّة والمكاتب بالهيئة؛ بغية متابعة سير العمل، وكمحاولة لقطع الطريق أمام استلام قادربوه.