عميد بلدية نالوت: قرار دمج مديريات الأمن غير مدروس وسيتسبب في صراعات بين المدن

ليبيا – أكد عميد بلدية نالوت عبدالوهاب الحجام، عقدهم اجتماع مع رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيية، مشيرا إلى أن الاجتماع كان مثمرا واستجاب لمطالبهم وأكد وقف قرار وزير الداخلية بدمج مديريات مديريات الأمن.

الحجام وفي تصريحات خاصة لمنصة “صفر،قال:” سنجتمع مع وزير الحكم المحلي ونوضح أن هذه القرارات التي تمس العديد من المدن يجب يتم التنسيق فيها مع عمداء البلديات قبل إصدارها، وسنوضح كذلك التركيبة الاجتماعية للبلديات وظروفها الأمنية التي يجب أن يتم على ضوئها دمج هذه المديريات”.

وأضاف الحجام:” نحن في وضع حساس، ونمر بصراعات وهذه القرارات غير المدروسة تسبب صراعات بين المدن نحن في غنى عنها”.