أعلنت اللجنة الفرعية لانتخابات المجالس البلدية التابعة للحكومة المكلفة من مجلس النواب فوز قائمة ملتقى القوافل في النتائج الأولية لبلدية أجدابيا بــ1513 صوتا.

وعلى صعيد الأفراد، أعلنت اللجنة في مؤتمر صحفي أمس، فوز المترشح “صالح الدراز” بـ1513، و”فتح الله بلقاسم” بـ882 صوتا.

كما أعلنت اللجنة قبل ذلك، فوز قائمة النخلة ضمن انتخابات بلدية البيضاء بـ3523 صوتا.

وعلى مستوى الأفراد، أعلنت اللجنة فوز المرشح “محمد نوح” بالمقعد الأول بـ2100 صوت، و”رافع الحمدي” بالمقعد الثاني بعد حصوله على 1200 صوت.

ونقلت عدد من الحسابات في وسائل التواصل الاجتماعي وقوع تزوير في انتخابات بلدية اجدابيا حيث قالت إحدى القوائم فور إغلاق باب الاقتراع وقبل إعلان النتائج، إن تزويرا حدث في أحد المراكز، لصالح القائمة الفائزة، ولم يتسنّ للأحرار التثبت من هذه المعلومة من مصادر مستقلة.

وشهدت البيضاء في مارس الماضي انقساما إثر تكليف إدارة جديدة لمجلس المدينة التسييري بعد صدور قرارين من حكومة الوحدة الوطنية والحكومة المكلفة من البرلمان عقب شغور المنصب باستقالة العميد السابق “علي حسين”.

وتعد هذه النتائج المعلنة مبدئية قبل انتهاء مدة الطعون التي قدرتها لجنة الانتخابات بـ3 أيام.

وتستعد بنغازي ودرنة لخوض سباق انتخابات المجالس البلدية خلال الأيام القليلة القادمة، بحسب إعلام الحكومة المكلفة من مجلس النواب.

المصدر: اللجنة الفرعية لانتخابات المجالس البلدية

The post إجراء الانتخابات البلدية في أجدابيا والبيضاء بإشراف حكومة النواب appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار